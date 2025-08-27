Si moltiplicano i piani per facilitare l’export
Da Simest misure a sostegno delle imprese che guardano a India e America Latina. Bandi Life 2025 in scadenza ed estensione della Zes unica anche a Umbria e Marche
In scadenza a settembre i bandi 2025 del programma Life, lo strumento principe dell’Unione europea per sostenere l’ambiente e l’azione per il clima. Con un budget totale di oltre 570 milioni, il Programma Life 2021–2027 si conferma essenziale per l’attuazione del Green deal europeo, supportando progetti innovativi volti a favorire una transizione verso un’economia sostenibile, circolare ed energeticamente efficiente.
Il programma si articola in due grandi settori, Ambiente e Azioni per il clima, ciascuno...