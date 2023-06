Decreto 231, modelli organizzativi senza regole specifiche per i dipendenti semplici di Giovanni Negri

Il l tribunale penale di Milano ha condannato la multinazionale farmaceutica Johnson & Johnson perché non avrebbe adottato modelli organizzativi utili a rilevare ed evitare le mazzette elargite da due ex dipendenti all'ex primario del Cto-Pini per l'acquisto di protesi ortopediche









Nel contesto della responsabilità 231 non esiste un doppio modello organizzativo, uno per i dipendenti apicali e uno per tutti gli altri. Inoltre, non è sostenibile che i criteri per accertare l’idoneità e l’efficace attuazione del modello non sono diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso dai vertici aziendali oppure da sottoposti: i criteri, anzi, sono gli stessi, solo declinati con sequenze diverse per la necessità di adattarli alla diversa posizione ricoperta dai responsabili...