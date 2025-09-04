Decreto fiscale: la conversione in legge – Seconda parte parte

In Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, n. 108 del 30 luglio 2025 in vigore dal 2 agosto 2025 che, tra le altre, modifica ulteriormente la disciplina dell’inversione contabile riferita ai settori del trasporto e della movimentazione merci e servizi di logistica.

Reverse charge, split payment e dichiarazioni fiscali 2024

