Decreto Irpef-Ires, regime ad hoc per chi non ha potuto riallineare

La bozza del parere del Senato del 12 novembre (relatore Giorgio Salvitti FdI) interviene sul decreto Irpef Ires attualmente in parlamento per l’attuazione di alcune parti della legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023) dando alcuni spunti interessanti. Viene posta l’attenzione sul riallineamento come pure sulla procedura degli errori contabili e sulla scissione per scorporo. A livello di persone fisiche viene dato parere favorevole in tema di plusvalenze da cessione di aree edificabili ricevute...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi