Deducibili per rivalsa i contributi Inps del familiare a carico

La domanda

Un contribuente deve versare contributi Inps obbligatori per 900 euro e ha un credito Iva di 900 euro; la delega F24 che contiene questi contributi pagati viene compensata e il saldo finale della delega F24 viene zero. Se questo contribuente risulta a carico dellla moglie quest’ultima può detrarre per rivalsa questi contributi Inps per 900 euro anche se la delega F24 del marito è a zero per effetto della compensazione?

F. L. - Catania