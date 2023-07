Definizione agevolata liti pendenti, è di rito la sentenza di cessata materia del contendere Tommaso Landi

La domanda Un soggetto che ha proposto un atto introduttivo in primo grado nel 2014 avverso una cartella di pagamento, ha avuto una pronuncia favorevole in primo grado. In secondo grado la Ctr ha dichiarata cessata la materia del contendere compensando tra le parti le spese del giudizio. L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione, attualmente pendente. Si chiede un parere in merito alla definizione delle liti pendenti (legge 29 dicebre 2022 commi 186 - 202) sulla percentuale da applicare, se il 40% o il 5%.

C. S. - Legnano

Le controversie tributarie in cui è parte l’agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia...