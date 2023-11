Depositi fiscali, recupero dell’Iva per l’errore sul regime ordinario di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Restituzione per le cessioni sottoposte a sospensione da accise e imposta









L’erronea applicazione del regime ordinario in luogo della sospensione d’imposta per le cessioni effettuate all’interno di depositi fiscali consente il recupero dell’Iva. Con la risposta a interpello 469/2023, le Entrate esaminano un caso di cessioni a catena di carburante, le quali, se effettuate all’interno di un deposito fiscale, sono soggette al regime di sospensione da accisa e da Iva in base all’articolo 1, comma 939, della legge 205/2017.

Le Entrate confermano l’applicabilità del regime sospensivo...