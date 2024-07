Detraibili le spese per l’intervento chirurgico presso una struttura privata accreditata

La domanda

Nel febbraio 2023 ho subito un intervento chirurgico alla cistifellea presso un ospedale privato ma accreditato. La fattura emessa - da me saldata con bonifico - ha la dicitura " Degenza privata" e non specifica il tipo di intervento effettuato. Inoltre una parte significativa dell’ ammontare della fattura è stata segnalata erroneamente al sistema TS come AA e non come SR e pertanto tali spese non sono state considerate come detraibili dalla lista delle spese sanitarie nel mio 730. Ho richiesto all’azienda ospedaliera di correggere/ integrare la dicitura (con l’aggiunta di intervento chirurgico alla cistifellea) in fattura, come pure di procedere alla correzione della segnalazione al sistema TS ed ho avuto risposta (scritta nel caso della dicitura in fattura e verbale nell’altro caso) di procedere con la detrazione. A questo punto posso io procedere alla detrazione della spesa sanitaria nel 730 senza evidenza scritta da parte dell’azienda ospedaliera con relative correzioni effettuate? In caso di accertamento fiscale e senza che l’azienda proceda alle dovute correzioni quale documentazione sarà richiesta a giustificazione della mia eventuale detrazione?

E. R. - Roma