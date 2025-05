Detrazione per familiari a carico e tassazione dei premi di produttività

L’Agenzia delle entrate attraverso la corposa circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, analizza alcune delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 in tema, non solo di aliquote IRPEF e agevolazioni per i lavoratori dipendenti, ma anche con riferimento alle modifiche apportate alle norme sulle detrazioni per familiari a carico, di cui all’articolo 12 del DPR n. 917 del 1986, e sulla tassazione dei premi di produttività

La detrazione per figli a carico e per i conviventi

La legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, oltre ad aver...