Detrazione Iva anche per la fattura non conforme ai requisiti formali di Matteo Dellapina









Ultimamente il rapporto tra la detrazione Iva e il rispetto dei requisiti, formali e sostanziali, sta impegnando sempre più il giudice unionale, il quale si trova ad affrontare questioni che hanno risvolti sempre più operativi.

Nel caso Raiffeisen Leasing, C-235/21, in seguito al perfezionamento di un contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno, non seguiva l'emissione della fattura. Per la Cgue era sufficiente siglare l'accordo tra le parti al fine della nascita dell'obbligazione tributaria...