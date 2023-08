Detrazione nell’ultima liquidazione Iva per le fatture emesse a cavallo d’anno di Luca De Stefani









La delega al Governo per la riforma fiscale prevede di consentire la detrazione dell’Iva esigibile «nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura», al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è stata ricevuta. Verrà, quindi, modificato l’articolo 1 del Dpr 100/1998, che prevede la non applicazione a cavallo d’anno della regola che consente di detrarre l’Iva nel mese dell’esigibilità immediata (cioè nel mese in cui l’operazione viene effettuata) anche se la relativa...