Dichiarazione integrativa con ravvedimento speciale per il reddito omesso nel 2022

La domanda

Una persona fisica nella dichiarazione dei redditi 2022 anno 2021 si è dimenticata di dichiarare nel campo RC7 un reddito indicato al campo 4 della CU. La dichiarazione integrativa riporta un minor credito Irpef di 289 euro (che non essendo stato utilizzato in compensazione non viene sanzionato) e un maggior debito di addizionali regionali e comunali per complessivi 18 euro. Per effettuare il ravvedimento occorre considerare la sanzione da dichiarazione infedele (90% di 18 euro) oppure quella fissa da dichiarazione inesatta di 250 euro (che in questo caso sarebbe sconveniente). Può essere applicato il ravvedimento speciale?

E. R. - Bergamo