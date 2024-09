Dichiarazioni, subito deducibili i minicrediti scaduti da oltre sei mesi

In vista della dichiarazione dei redditi può essere utile tornare sui criteri di deducibilità delle perdite su crediti previsti dall’articolo 101, comma 5, del Tuir, soffermandosi sulle casistiche principali. È vero che l’analisi dovrebbe essere stata effettuata all’atto della predisposizione delle imposte di bilancio, o al più tardi per i versamenti estivi, ma non è escluso che alcune informazioni non fossero disponibili o l’analisi non sia stata completata, per cui è utile rammentare cosa occorre...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi