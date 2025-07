Quando Entro invio dei dichiarativi: 30 settembre 2025 per modello 730, 31 ottobre 2025 per modello Redditi

Per chi Lavoratori autonomi o dipendenti impatriati a partire dal 2024

Come adempiere Compilazione quadri RE e RS per il reddito di lavoro autonomo; compilazione quadro RC/C per il reddito di lavoro dipendente