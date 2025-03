Disallineamenti da ibridi: l’aiuto della mappatura contro i rilievi penali

La linea guida per la compilazione della mappa rischi e controlli fiscali, pubblicata con il provvedimento delle Entrate n. 5320 del 10 gennaio 2025, fornisce le istruzioni per costruire la risk and control matrix (Rcm) standardizzata, per le imprese del settore industriale, individuando processi, attività e rischi fiscali standard.

Tra i rischi fiscali...