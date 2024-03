Ditta individuale, la documentazione contabile richiesta nei controlli fiscali

La domanda

In merito al luogo di conservazione delle scritture contabili, si chiede quale documentazione fiscale debba essere esibita in caso di accesso, ispezioni e verifiche a un contribuente ditta individuale in regime semplificato che conserva le scritture contabili presso la sede legale che coincide con la propria residenza anagrafica e che ha aderito al servizio di conservazione delle fatture elettroniche dell’agenzia delle Entrate. Il contribuente in questione conserva presso la propria sede solo il registro cartaceo iva e cespiti, non stampa nè conserva le fatture elettroniche, mentre la tenuta della contabilità è affidata ad un commercialista.

G. D. - Avellino