Dogane, la rappresentanza diretta punta a diventare più estesa

La rappresentanza “diretta” in dogana non più riservata agli spedizionieri doganali, ma estesa, con autorizzazione delle autorità di controllo, a tutti coloro che sono in possesso, in linea con le regole unionali, di specifici requisiti soggettivi. Mentre il conferimento dei relativi poteri sono sempre affidati al rappresentante con apposito mandato da presentare, su richiesta, alle autorità doganali.

Questi sono alcuni degli effetti che derivano dallo schema di decreto delegato di riforma della specifica...