Doppia imposizione Italia-India, riducibile del 20% la fattura dell’agenzia italiana

La domanda Un’agenzia viaggi ed eventi ha svolto dei servizi nei confronti di clienti indiani. L’evento è stato organizzato a Montecarlo e la fattura emessa è in regime 74ter. Il cliente indiano pagherà in realtà il 20% in meno del totale in fattura adducendo la doppia imposizione. È corretto? I servizi sono stati erogati a Monte Carlo con fatturazione di agenzia di eventi italiana con sede in Italia.

N. H. - Roma

In base all’articolo 307 della Direttiva 2006/112/CE le operazioni plurime effettuate da un’agenzia di viaggio sono considerate come una prestazione di servizi unica resa al cliente. In base alle disposizioni nazionali (articolo 74-ter, comma 6, Dpr 633/1972), sono tassate in Italia le prestazioni svolte da agenzie di viaggi italiane. Occorre precisare che ai fini Iva il Principato di Monaco si considera Repubblica Francese e dunque territorio Ue in base a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1...