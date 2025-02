Due vie per recuperare l’Iva versata in una cessione intra Ue

La domanda

Una società emette fattura per cessione intracomunitaria di merci con consegna presso la sua sede. Il suo cliente ritira la merce dopo 90 giorni. La società regolarizza la fattura ai sensi dell'articolo 2 Dlgs 87/2024 entro 120 giorni. Nei mesi successivi la società entra in possesso della documentazione necessaria a provare l'uscita della merce dal territorio nazionale. Può emettere nota di credito per recuperare l’Iva versata ed emettere fattura ai sensi dell’articolo 41 oppure essendo la merce uscita trascorsi 90 giorni la vendita è comunque assoggettata ad Iva?

P. M. - Siena