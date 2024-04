Ebitda da «aggiustare» nelle operazioni di acquisizione

Oltre alla posizione finanziaria netta (si veda l’articolo di Nt+ Fisco del 26 febbraio), l’altro principale indicatore per valutare le performance aziendali e per calcolare il valore delle aziende è rappresentato dall’Ebitda, acronimo di «earnings before interests taxes, depreciation and amortization».

In chiusura dei bilanci 2023, è sicuramente utile...