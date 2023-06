Ecosismabonus, ripartizione in quattro anni per le spese sostenute nel 2023 di Marco Zandonà

La domanda Un condominio in zona sismica 2 ha intenzione di effettuare interventi antisismici congiuntamente a quelli di efficientamento energetico consistenti in: 1) demolizione e ricostruzione (ristrutturazione edilizia) con miglioramento di due classi sismiche; 2) cappotto; 3) altri interventi (impianti, infissi, schermature e pannelli solari) con ecobonus ordinario. Nelle circolari 23/E (paragrafo 3.3) e 28/E (pagina 54) si dice che nel lasso temporale di vigenza del superbonus tutti i soggetti che integrano i presupposti per accedervi non possono optare per il regime del sismabonus ordinario in virtù del rimando operato dal comma 4 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 ai commi da 1-bis a 1-speties dell’articolo 16 del Dl 63/2013. Possono per gli interventi 1) e 2) i contribuenti usare l’ecosismabonus di cui al comma 2-quater.1 dell’articolo 14, Dl 63/2013 senza incappare nell’obbligo di fruizione del superbonus? L’obbligo di superbonus infatti dal tenore delle circolari sarebbe riferito agli interventi di cui all’articolo 16 mentre l’ecosismabonus, seppur sostitutivo del sismabonus ordinario trae origine dall’articolo 14. In questo modo le spese potrebbero essere detratte in dieci anni anzichè in quattro vista la fine delle cessioni

G. C. TE

Anche se non è stato espressamente precisato si ritiene che quanto previsto per il sismabonus valga anche per l’ecobonus specie se i lavori sono combinati da sisma e ecobonus come nel caso di specie (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020). In sostanza, in vigenza di superbonus, non è possibile optare per altre detrazioni La Commissione di monitoraggio istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in risposta a un quesito posto dalle Entrate, ha espresso il ...