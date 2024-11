Energia, impianti, leasing: i chiarimenti sul Piano 5.0

Tra dubbi delle imprese e procedure complesse il piano Transizione 5.0 marcia ancora ad andamento lento, fermo a poco più di 70 milioni di crediti d’imposta prenotati su un plafond di 6,3 miliardi di euro. Il ministero delle Imprese e del made in Italy punta ora a semplificare almeno in parte la strada con una nuova serie di Faq (domande frequenti, “frequently asked questions”) che si aggiungono a quelle pubblicate nelle scorse settimane. Chiarimenti frutto anche del confronto in corso con Confindustria...

