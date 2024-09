Esonero del cessionario per violazioni tributarie commesse da settembre

La nuova esclusione dalla responsabilità a favore del cessionario di azienda o di ramo di azienda per operazioni eseguite nell’ambito della composizione negoziata o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza giudiziale opera per le cessioni eseguite dal 29 giugno scorso ma per violazioni commesse a partire dal 1° settembre. A fornire questo chiarimento è l’agenzia delle Entrate rispondendo ai quesiti posti nel corso del Telefisco.

Secondo l’articolo 14 del Dlgs 472/1997 il...