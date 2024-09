Ets, comunicazione del titolare effettivo: obbligo sospeso fino al 19 settembre Con l’ordinanza n. 3533/2024, il Consiglio di Stato ha sospeso le decisioni del Tar Lazio, che indicavano l’11 maggio 2024 come data ultima per trust, società ed enti riconosciuti per comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi