Fattura in ritardo, ravvedimento meno pesante senza effetto sull’imponibile

La domanda

Un professionista ha trasmesso nel 2022 una fattura elettronica non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento, senza indicare in fattura il protocollo della dichiarazione. A dicembre 2022 ha stornato la fattura errata con nota di credito e ha riemesso la fattura corretta, ma si è dimenticato di inviarle allo Sdi. La fattura e la nota di credito, datate 31 dicembre 2022, sono state trasmesse a maggio 2023. Oltre a dover sanare l’errore formale sul mancato protocollo nella fattura originaria, si dovrà ravvedere anche il ritardo di trasmissione di fattura e nota di credito del 31 dicembre 2022. Il Dlgs 471/97 prevede che, se la violazione, oltre a non incidere sull’Iva, non rileva neppure ai fini delle imposte sui redditi, si applica la sanzione fissa da 250 a 2000 euro. L’interpello 520/2021 fornisce un’interpretazione della rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, consentendo la sanzione fissa laddove il contribuente «abbia tempestivamente registrato il corrispettivo ai fini delle imposte dirette». Pertanto, si chiede conferma che la base di partenza per il calcolo della tardiva trasmissione sia pari a 250 euro (e non il 5% del corrispettivo). La fattura e la nota di credito sono state registrate in data 31 dicembre 2022, ma non ne verrà registrato l’incasso, perché si “elidono".

A. D. - Pavia