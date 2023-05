Fatturazione in eccesso, sanzioni e detrazione Iva in cerca di equilibrio di Alessandra Caputo









Gli errori di fatturazione sono frequenti nella pratica. Quando la norma non risulta essere chiara, il comportamento spesso tenuto è quello ritenuto più “prudente” e consiste nell'applicazione dell'Iva con un'aliquota superiore a quella effettiva o nell'applicazione dell'imposta laddove non avrebbe dovuto essere applicata. Il comportamento da tenere non dovrebbe essere quello “prudente” ma quello “corretto”, tuttavia, a volte ciò non accade e si commette un errore (in buona fede).

La norma sanzionatoria...