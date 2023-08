Figlia maggiorenne ancora a carico, i requisiti per le agevolazioni fiscali di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda Mia moglie ha una figlia, frutto del precedente matrimonio, maggiorenne di 20 anni, universitaria che vive con noi. La figlia non ha reddito ed è a carico di mia moglie al 100%; mia moglie ha un reddito inferiore ai 22.000 euro mentre il mio reddito è di circa 50mila euro. Poiché io non sono il padre le detrazioni e agevolazioni relative alle spese sostenute per la figlia spettano solo ai mia moglie. Per quanto riguarda le agevolazioni e le detrazioni, usufruendo del 730 congiunto, che diritti ha mia moglie ? Il calcolo del reddito per i benefici del figlio a carico sono solo quelli di mia moglie o rileva il reddito congiunto ? Ad esempio la figlia di mia moglie ha diritto al bonus trasporti?

W. B. - Brescia

La rappresentata situazione è alquanto articolata sotto il profilo normativo, considerata, anche, la posizione della figlia (maggiorenne) facente parte di un nucleo familiare composto da coniugi di cui uno soltanto è il genitore. Va subito detto che quest’ultimo ha diritto a tutti i benefici fiscali in termini di detrazioni e deduzioni conseguenti a spese sostenute a favore della figlia a carico e laddove la norma assume come parametro il reddito complessivo questo non va riferito al nucleo familiare...