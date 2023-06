Flat tax incrementale, va confermata l’applicazione per gli anni d’imposta (e non di dichiarazione) di Gianluca Dan

La bozza di circolare delle Entrate considera le annualità 2020-22 per il calcolo del maggior reddito, ma un passaggio della legge cita le annualità di denuncia reddituale

Anno d’imposta o anno di dichiarazione? Tutto l’impianto della flat tax incrementale è costruito pensando all’anno d’imposta, e così è stata intesa dai commentatori finora. Un passaggio della norma istitutiva, però, potrebbero far pensare all’anno di dichiarazione. Ragione per cui sarebbe utile che su questo punto intervenisse – a scanso di equivoci – la circolare definitiva, dopo che le Entrate hanno pubblicato la bozza che rimarrà in consultazione fino al 15 giugno.

La bozza chiarisce molti dubbi...