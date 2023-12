Fondi esteri, plusvalenze esenti per le cessioni di Oicr immobiliari italiani

Le plusvalenze che gli organismi d’investimento, i fondi pensione e gli altri investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi white list (decreto ministeriale 4 settembre 1996) realizzano in caso di cessione di partecipazioni in fondi comuni d’investimento immobiliari italiani restano escluse da imposizioni in Italia, per effetto dell’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 461 del 1997, anche se il fondo comune è prevalentemente investito in immobili situati nel territorio dello Stato e...

