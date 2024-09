Foreign tax credit su dividendi esteri, le Corti di merito in linea con la Cassazione

Inizia a consolidarsi in giurisprudenza il principio di diritto secondo cui deve essere riconosciuto alle persone fisiche residenti (e soggetti assimilati) il credito per le imposte pagate all'estero sui dividendi distribuiti da società estere. Recentemente, infatti, il suddetto principio è stato apprezzato anche dai giudici di merito, in linea con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25698/2022.

Introduzione

In base alla normativa tributaria interna, una persona fisica (e soggetti assimilati) che percepisce dividendi di fonte estera, non paradisiaca, non ha la possibilità di scomputare dalle imposte italiane quelle già corrisposte all'estero.

Tuttavia, diverse convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia prevedono l'obbligo (per l'Italia) di riconoscere detto credito d'imposta, fatto salvo il solo caso in cui il reddito sia assoggettato, su richiesta del contribuente, ad...