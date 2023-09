Forfettari, per il quadro RS resta il test su Redditi 2023 di Alessandra Caputo

Tempo fino al 30 novembre 2024 per correggere le violazioni commesse nel quadro RS dei contribuenti forfettari nel 2021. Questa la soluzione individuata dal Governo per porre un freno alle polemiche dei giorni scorsi sorte a seguito della pubblicazione del provvedimento che comunicava l’invio delle lettere di compliance. Evitata, quindi, la corsa al ravvedimento; resta però l’obbligo nei termini ordinari per il quadro RS dell’anno 2022, pertanto, chi non avesse provveduto alla compilazione deve comunque...