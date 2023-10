Forfettari, più semplice la delega per la fattura elettronica di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce









Deleghe per i servizi di fatturazione elettronica attivabili in modalità telematica anche per forfetari e minimi previo riscontro di alcuni dei dati contenuti nella dichiarazione Redditi. Dal 1° prossimo gennaio 2024, l’estensione dell’obbligo di e-fattura a tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio nazionale, a prescindere dal regime fiscale adottato, e la mancata presentazione di una dichiarazione Iva, in assenza del relativo obbligo, ha reso necessario aggiornare le modalità...