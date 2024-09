Forfettari, nel quadro RS vanno indicati i costi comprensivi dell’Iva

Compilazione del prospetto informativo del quadro RS per i forfettari con indicazione dei costi al lordo dell’Iva; niente comunicazione se i costi non sono documentati da fattura; spese per i beni utilizzati promiscuamente da indicare al 50%. Queste alcune delle risposte rese dall’agenzia delle Entrate in occasione di Speciale Telefisco 2024.

I contribuenti forfettari sono obbligati all’indicazione di alcune informazioni nell’apposito prospetto contenuto nel quadro RS del modello Redditi Persone fisiche...