Formazione 4.0, non impatta sul credito il mancato versamento delle ritenute

La domanda

Durante l'esercizio 2022 una società in nome collettivo in contabilità ordinaria sostiene spese rientranti nel Bonus Formazione 4.0 per 60.000 euro. Nel corso del 2022 la società sostiene regolarmente le spese del personale (salari ed oneri contributivi), ma per problemi di liquidità non versa per alcune mensilità le ritenute fiscali dei dipendenti. Nel 2023 il revisore dei conti certifica solo la parte correttamente versata (circa la metà) e il credito d’imposta viene riportato solo parzialmente (per circa 30.000 euro) nel relativo quadro di Unico 2023. A gennaio 2024 la società riacquista liquidità e versa con ravvedimento operoso tutte le ritenute non versate nel 2022. Si chiede se è corretto il comportamento di iscrivere solo parzialmente il credito (i costi del personale sono comunque stati completamente sostenuti) e se, in seguito al ravvedimento, è percorribile la strada di poter far certificare le rimanenti spese e riportare in un unico integrativo il totale del bonus formazione 4.0, tenuto conto che il credito non è ancora stato utilizzato.

A. T. - Perugia