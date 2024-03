Formazione continua per i revisori, al centro la rendicontazione di sostenibilità

L’anno 2024, per i revisori legali, è interessato da rilevanti novità che rendono indispensabile intervenire sull’organizzazione della formazione professionale continua nel triennio in corso. In particolare, è prevista l’emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD), la quale ha apportato rilevanti modifiche, tra l’altro, alla direttiva 2006/43/CE: il programma formativo per l’anno 2024 è stato significativamente ampliato, con l’introduzione di un apposito gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D) – “Rendicontazione di sostenibilità”. In questo contesto si inseriscono le istruzioni operative fornite dal ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 12 del 15 marzo scorso.