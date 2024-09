Forum Telefisco / Così il professionista forfettario tassa i proventi da diritto d’autore

La domanda Come vanno tassati i proventi per diritto d’autore di un professionista che applica il regime forfettario? Devono essere conteggiati nella soglia di accesso di 85mila euro?

L’agenzia delle Entrate è intervenuta su questo tema con la circolare 9/E/2019 e con la risposta 517/2019. In particolare, i proventi concorrono alla verifica del limite di 85mila euro solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo; la correlazione sussiste ogniqualvolta gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.

Ai fini della determinazione delle imposte dovute, rimangono ferme le modalità di tassazione previste dal comma 8 dell’...