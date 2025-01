Fotovoltaico, trascrizione con efficacia triennale per i contratti preliminari

L’efficacia della trascrizione dei contratti preliminari nei registri immobiliari non può eccedere i tre anni, in base all’articolo 2645-bis del Codice civile, anche se si tratta di contratti aventi a oggetto la concessione del diritto di superficie su terreni al fine dell’installazione di impianti produttori di energia da fonti rinnovabili, la cui durata minima non può essere inferiore a sei anni in virtù dell’articolo 5, comma 2-bis, del Dl 63/2024 convertito dalla legge 101/2024 (normativa commentata...

