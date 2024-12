Franchigia Iva per le attività dei piccoli in altri Paesi Ue

Dal 1° gennaio 2025 regime di franchigia Iva anche per le attività svolte in altri Stati UE. Il Dlgs n. 180/2024, in recepimento della direttiva (UE) 2020/285 e pubblicato il 30 novembre sulla Gazzetta Ufficiale, estende l’esonero dall’Iva ai piccoli contribuenti che compiono cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati UE.

La novella normativa si compone sostanzialmente in due parti, tra loro speculari (anche se non del tutto): i) la disciplina del regime ...