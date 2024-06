Gli eredi del professionista emettono fattura elettronica per le prestazioni completate prima del decesso

La domanda Un professionista è decuduto a marzo 2024 e sono presenti prestazioni ancora da fatturare eseguite prima della morte. La parta Iva deve rimane aperta fino a quando le fatture riferirete a queste prestazioni non siano state emesse ed incassate Gli eredi, in nome e per conto del professionista deceduto come dovranno provvedere alla emissione delle fatture?

N. G. - Roma

Gli eredi devono emettere fatture in formato elettronico. Per adempiere a tale obbligo possono accedere al sistema di fatturazione del professionista deceduto, essendo ancora attivo. La fattura deve riportare l’intestazione del professionista, con l'indicazione che si tratta di un documento emesso dagli eredi, per conto del defunto. Per completezza di risposta, si ricorda che secondo le indicazioni impartite dall’agenzia delle Entrate (circolare 11/E/2017), che ha recepito i princìpi espressi dalla...