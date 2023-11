Gli immobili degli Iacp pagano l’Imu con diritto allo sgravio da 200 euro di Luigi Lovecchio

Link utili Cgt primo grado Palermo, sentenza 2143/2/2023 Corte di Giustizia Tributaria

In attesa di un chiarimento della Cassazione, prende posizione la Cgt Palermo









Gli immobili in proprietà degli Istituti per le case popolari sono soggetti a Imu, con diritto alla detrazione d’imposta di 200 euro, poiché con l’introduzione della disciplina di esenzione degli enti non commerciali, avvenuta ad opera del Dm 200/2012, non si è inteso trasformare una agevolazione in esenzione. Questa l’affermazione contenuta nella sentenza n. 2143/2/2023 resa dalla Cgt di Palermo (presidente e relatore Porracciolo).

In attesa di un chiarimento della Cassazione, la questione affrontata...