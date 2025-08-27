Gli interessi maturati sul conto della Stp entrano ancora nel reddito d’impresa
Le società tra professionisti sotto forma di società di persone commerciali o società di capitali scontano la ritenuta del 26% a titolo di acconto
La nuova formulazione dell’articolo 54 del Tuir, come modificato dal Dl 84/2025, prevede l’esclusione dal reddito di lavoro autonomo e dal principio di onnicomprensività introdotto dal Dlgs 192/2024, degli interessi e degli altri proventi finanziari percepiti dai lavoratori autonomi anche se relativi ad un conto corrente utilizzato solamente per finalità professionali.
In particolare, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 54, Tuir stabilisce che «gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al...