Imposte

Gli interessi maturati sul conto della Stp entrano ancora nel reddito d’impresa

Le società tra professionisti sotto forma di società di persone commerciali o società di capitali scontano la ritenuta del 26% a titolo di acconto

di Gianluca Dan

La nuova formulazione dell’articolo 54 del Tuir, come modificato dal Dl 84/2025, prevede l’esclusione dal reddito di lavoro autonomo e dal principio di onnicomprensività introdotto dal Dlgs 192/2024, degli interessi e degli altri proventi finanziari percepiti dai lavoratori autonomi anche se relativi ad un conto corrente utilizzato solamente per finalità professionali.

In particolare, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 54, Tuir stabilisce che «gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al...

Correlati

Professionisti, interessi e altri proventi finanziari vanno tra i redditi di capitale - di Gianluca Dan

Gli ultimi contenuti di Imposte