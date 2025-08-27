Imposte

Spese riaddebitate in fattura: l’Iva dipende da mandato, oneri e forfait

Più variabili influenzano l’applicazione dell’imposta alle somme «recuperate». L’interpello 189/2025 conferma l’importanza di redigere con cura i contratti

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Spese riaddebitate in fattura: con Iva o senza? La domanda è semplice, ma la risposta potrebbe non esserlo. Come insegna anche la risposta a interpello 189 del 2025 (si veda il precedente articolo «Costi comuni dello studio professionale riaddebitati sempre con l’Iva»). Nel documento, le Entrate sostengono l’applicazione dell’Iva nella misura ordinaria per le spese sostenute da un professionista e riaddebitate in base a una percentuale prestabilita ai colleghi con i quali condivide spazi e servizi...

Correlati

Costi comuni dello studio professionale riaddebitati sempre con l’Iva - di Alessandra Caputo

Gli ultimi contenuti di Imposte