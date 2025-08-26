Ires premiale, minore aliquota irrilevante per i calcoli della Cfc

L’ultima legge di bilancio ha previsto, ad oggi per il solo 2025, la riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota Ires al ricorrere di specifiche condizioni, riferite all’accantonamento degli utili, al loro investimento “qualificato” e all’incremento occupazionale (Ires premiale). Ferma la necessità di analizzare alcune scelte in uno con le ragioni di finanza pubblica che le hanno orientate, è da valutare con favore un approccio che, anticipando l’attuazione della delega, aspira meritoriamente ...

