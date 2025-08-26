Gli investimenti sostitutivi mettono in salvo l’Ires premiale
Niente decadenza con il riacquisto di beni 4.0 e 5.0 dopo la dismissione
Ires premiale, la dismissione degli investimenti nel quinquennio successivo non fa perdere l’agevolazione se si effettuano investimenti sostitutivi con le caratteristiche 4.0 o 5.0. La clausola di salvaguardia, non prevista dalla legge 207/2024, viene opportunamente introdotta dal Dm 8 agosto 2025. Per ottenere l’aliquota ridotta e non far scattare il recapture, occorre inoltre che i beni mantengano l’interconnessione per almeno la metà del periodo di sorveglianza. Per le società con perdite pregresse...