Lavoro autonomo, nell’imponibile i bonus acquistati: test sulle rate pregresse
Nuova disciplina da circoscrivere solo dai crediti acquistati dal 2024 in poi, in presenza della formulazione modificata dell’articolo 54, comma 1, del Tuir
Le modifiche alla determinazione del reddito di lavoro autonomo impresse dal Dlgs 192/2024 non mancano di generare spunti d’interesse, a volte riguardanti temi di diritto transitorio. Uno degli argomenti trattati dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 171/2025 (si veda il precedente articolo «Bonus edilizi acquistati e compensati: dal 2024 fanno imponibile per i lavoratori autonomi») riguarda la disciplina fiscale del differenziale da cessione/compensazione derivante dall’utilizzo...