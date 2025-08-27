Transfer pricing adjustments rilevanti ai fini Iva se incidono sul prezzo
Il prezzo iniziale dei prodotti ceduti o acquistati è, da contratto, provvisorio potendo essere oggetto di revisione con cadenza trimestrale o al termine del periodo di imposta
L’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 214 del 19 agosto scorso torna a pronunciarsi in merito alla rilevanza Iva dei transfer pricing adjustments.
La società italiana Alfa, un distributore del Gruppo Beta, ha chiesto all’agenzia delle Entrate se gli aggiustamenti di prezzo periodici (o “transfer pricing adjustments”) con il suo fornitore non residente Delta sono...