I compensi per l’immagine seguono le regole Irpef: l’agenzia è trasparente

Secondo la Cgt dell’Umbria i compensi da diritto di immagine corrisposti da un’agenzia di management a uno sportivo vanno qualificati come redditi diversi ex articolo 67 del Tuir. Questa, in sintesi, è la risposta offerta da giudici di Perugia nella sentenza n. 89/1/2024 (presidente Temperini, relatore Maddaloni).

Una società della lega di Serie A di pallavolo aveva acquistato da un’agenzia serba i diritti di immagine di un giocatore di livello internazionale, corrispondendo a quest’ultima, in 12 ...