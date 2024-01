I termini di accertamento per le agevolazioni fiscali pluriennali

La domanda Sono titolare di detrazioni per bonus edilizi per interventi effettuati nel 2015 con inserimento della prima rata delle dieci nella dichiarazione 730/2016. Quando si prescrive l’azione di accertamento dell’agenzia delle Entrate ? Nei normali termini di prescrizione del 730, o alla scadenza della decima rata di detrazione ?

S.R. - Roma

Come chiarito da parte della sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n. 8500/2021, poiché l’obbligazione tributaria è autonoma per singolo anno d’imposta, la decadenza del potere di accertamento dell’agenzia delle Entrate, in relazione al presupposto costitutivo di un’agevolazione fiscale ripartita in più quote annuali, va autonomamente riferita in relazione a ogni singola annualità d’imposta in cui il beneficio è ripartito (senza che sia necessaria l’attivazione del controllo fiscale a partire sin...