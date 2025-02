Il cambio di qualifica del socio non ha effetti sul concordato preventivo biennale

La domanda Una sas ha presentato l’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2024 e 2025, si chiede quali siano le conseguenze che possono scaturire da variazioni della qualifica dei soci da accomandatario ad accomandante e viceversa, da variazioni delle percentuali di attribuzione degli utili e delle perdite e dall’eventuale recesso di un socio determinato dalla donazione di tutta la quota, a seconda che tali variazioni intervengono nel corso dell’anno 2024 oppure nel successivo anno 2025.

In base all’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs 13/2024 si ha cessazione del concordato nel caso in cui «la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato». Pertanto, nè mutamenti della...