Il commercialista pensionato può partecipare agli organi di controllo degli enti locali

I commercialisti in pensione non possono svolgere incarichi pagati come componenti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico; possono, invece, svolgere l’attività di revisore esterno di una società a controllo pubblico e partecipare agli organi di controllo degli enti locali. È quanto chiarisce il Consiglio nazionale dei commercialisti con il pronto ordini 109 pubblicato il 25 febbraio.

Il divieto per le Pa

L’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 vieta alle pubbliche amministrazioni di affidare a soggetti...